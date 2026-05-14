Alfonso Arús, tras ver el traspié de una famosa en Cannes: "Es culpa del vestido, basta ya de tanta farsa"

"La culpa es del vestido, te lo digo yo", destaca Alfonso Arús tras ver el traspié de una mujer al caminar por la alfombra roja del Festival de Cannes.

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s los momentos más destacados en la segunda jornada del Festival de Cannes2026. Por ejemplo, Demi Moore, una de las juezas, ha eclipsado la alfombra roja con un impresionante vestido malva. "También ha generado mucha expectación la pareja de recién casados, el piloto de F1 Charles Leclerc y la modelo Alexandra Saint Mleux, que ha lucido un diseño repleto de pedrería de Paolo Sebastian.

Por su parte, Fátima Bosh, Miss Universo 2025, ha lucido la banda de Miss Universo para que la gente le reconociera. "Rogamos que la gente no mienta, no vaya a ser que ahora una persona que no sea Miss Universo lleve la banda", destaca Alfonso Arús, que alucina al ver los apuros de una señora al caminar por la alfombra roja: "La culpa es del vestido, te lo digo yo. Basta ya de tanta farsa y tanto diseñador".

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