Alfonso Arús, tras ver a Shakira cantar con Dua Lipa 'Antología' en Madrid: "¿Cantan ellas o el público?"

Shakira ha dado la gran sorpresa al invitar a Dua Lipa al escenario para cantar 'Antología'. Un momento viral que ha dejado unas imágenes destacadas que analiza Alfonso Arús en este vídeo.

Tras sorprender con Alejandro Sanz o Laura Pausini en sus primeros conciertos en Madrid, Shakira ha invitado al escenario a Dua Lipa, con quien ha cantado su mítica canción 'Antología'. Tatiana Arús muestra las imágenes más destacadas del concierto y recuerda que Dua Lipa ya había cantando el mismo tema en un concierto propio hace tiempo como "guiño a Shakira".

"¿Cantan ellas o canta el público?", pregunta Alfonso Arús al escuchar el momento, y es que el presentador de Aruser@s destaca que "parece un karaoke". Por su parte, Tatiana Arús muestra las bonitas palabras que las cantantes se dedicaron. "Pero, ¿quién es esta diosa?", ha preguntado la artista colombiana a Dua Lipa, a la que ha dado las gracias por estar en su concierto. "Muchas gracias, estoy muy agradecida de estar aquí", ha asegurado Dua Lipa en español.

Por otro lado, Tatiana Arús destaca "un divertido momento" en el que mientras Shakira iba plana, Dua Lipa llevaba mucho tacón: "La diferencia de altura es muy graciosa, y, para hacer la foto, Shakira se puso de puntillas". Además, la colaboradora enseña a las 'lobas' que acompañaron a Shakira al escenario: "Sara Carbonero, Isabel Jiménez, Paz Vega con su hija, o Juana Acosta".

Por último, Angie Cárdenas explica cómo vivió el concierto en primera persona y muestra sus imágenes dándolo todo con el 'Waka Waka'.

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