Alfonso Arús, tras ver a Laura Pausini con Shakira cantando 'Antología': "Qué suerte tuvo la gente que asistió a este concierto"

"Nos encanta esta dupla", comenta Tatiana Arús en Aruser@s acerca de la aparición sorpresa de Laura Pausini en uno de los conciertos de Shakira en Madrid. Alfonso Arús también está emocionado.

La residencia europea de Shakira en Madrid ha arrancado este fin de semana y, entre los primeros rostros conocidos que hemos podido ver acompañar a la cantante, encontramos a Paula Echevarría y Daniella Bustamante, Marta Díaz, Mar Lucas, Lucía Bellido, Nia Correia o La Jedet, cuenta Tatiana Arús en Aruser@s.

La colaboradora del programa de laSexta está especialmente emocionada por el bonito dueto de la artista colombiana con Laura Pausini, a quien invitó a subir al escenario para cantar una de sus canciones más míticas: 'Antología'.

"Qué suerte tuvo la gente que asistió a este concierto"; comenta Alfonso Arús tras ver las imágenes del encuentro entre ambas. Ya veremos lo que nos depararán las siguientes fechas previstas, por no hablar de los artistas ya confirmados, como Amaia o Guitarricadelafuente, que actúan en las horas previas al show.

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