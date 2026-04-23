Una tiktoker española muestra en vídeo cómo es la primera clase en un tren nocturno en la India

La española Clara Pérez se ha vuelto viral tras compartir su experiencia viajando en un tren nocturno en la India por unos 25 euros. Su relato, entre la sorpresa y la ironía, ha llegado hasta el plató de Aruser@s.

La creadora de contenido Clara Pérez, '@claris.persan', ha aparecido entre los virales de Aruser@s con un vídeo en el que explica cómo es viajar en un tren nocturno en la India. "Vamos en primera clase, nos ha costado unos 25 euros", comienza señalando la influencer, mientras muestra las instalaciones donde pasará la noche junto a su grupo de amigas. Tras la experiencia, comenta con ironía: "Guay, pero cercana a la pulmonía".

Desde el plató, Alfonso Arús bromea: "Si el problema solo es ese, nos podemos dar con un canto en los dientes, porque viendo el tren del chaca-chá". "Pensaba que iba a descorrer la ventana e iba a ver 500 metros ahí", añade entre risas Angie Cárdenas.

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