Un youtuber español alucina al descubrir la comisión que se lleva Uber en cada trayecto

El creador de contenido Nil Ojeda ha charlado en El Salvador con un conductor de Uber que le ha explicado cuánto se queda la plataforma de cada viaje. Un dato que ha dejado sin palabras a los colaboradores de Aruser@s.

El creador de contenido Nil Ojeda se encuentra en El Salvador y ha compartido un trayecto con un conductor de Uber que le ha explicado cómo la plataforma se queda hasta un 45% de lo que gana por cada viaje "¡Qué barbaridad, no?", reacciona el youtuber español.

Desde el plató de Aruser@s, Hans Arús intenta poner contexto al dato: "Supongo que en cada país será distinto", señala el tertuliano, mientras a Angie Cárdenas apunta que "ahora entiende cuando ponen si quieres dejar propina". "Me parece muy poco para una persona que te está llevando y se está jugando la vida", opina Alba Sánchez.