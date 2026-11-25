Hans Arús lleva al plató de Aruser@s un ranking para descubrir las preferencias de los colaboradores con tres productos: el café, las tostadas y la carne.

¿Café con más leche o más café? ¿Tostadas poco hechas o prácticamente carbonizadas? ¿Carne poco hecha o tan pasada que parece una zapatilla? Hans Arús lleva al plató de Aruser@s un ranking de gustos para descubrir las preferencias de los colaboradores del programa.

La dinámica consiste en elegir entre distintos puntos de preparación de estos tres productos, desde un café más claro, con abundante leche, hasta uno más intenso; unas tostadas apenas doradas o muy tostadas, y una carne poco hecha o completamente pasada.

Los colaboradores participan en esta particular votación y desvelan sus gustos,que puedes ver el vídeo sobre estas líneas. "No tiene mucho sentido. Al que le gustan las cosas muy hechas, ¿no debería gustarle todo hecho? Como concepto general", reflexiona Alfonso Arús en el plató.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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