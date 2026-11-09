La reacción de Elena Godessart al café de 105 dólares de una cafetería estadounidense: "A la gente le gusta que le estafen"

Una cafetería de San Francisco vende cafés que van desde los cinco hasta los 105 dólares, un precio que ha dejado alucinado al equipo de Aruser@s.

"¿Pero de verdad que el café de especialidad se ha puesto a 105 dólares?", ha preguntado alucinado Alfonso Arús en el plató de Aruser@s al conocer los precios de una cafetería estadounidense. Una cuestión que ha dado pie a un debate sobre el café de especialidad y hasta dónde están dispuestos a pagar algunos clientes por una taza.

El establecimiento, llamado Wild Fox y situado en San Francisco, ofrece cafés que van desde los cinco hasta los 105 dólares. Según ha explicado Alba Sánchez, la cafetería compra un grano de especialidad brasileño que se lleva a Tokio para su tueste, después se subasta y finalmente lo adquiere el establecimiento. Además, el café se prepara "gota a gota con un gotero de cerámica muy especial".

Una explicación que, sin embargo, no ha convencido demasiado al presentador del programa. "¿Por qué voy a creerles? Cuando te cuentan esto, no les creo", ha asegurado el presentador, desconfiando de los argumentos que justifican semejante precio. "A la gente en el fondo le gusta que le estafen", asegura Elena Godessart, que ha señalado que este tipo de establecimientos no son exclusivos de Estados Unidos: "Madrid también está repleto".

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