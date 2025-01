Dale al roscón de Reyes una segunda vida: de las tostadas al helado, pasando por las 'torrijas' y el batido

Si eres de los nuestros y del roscón de Reyes te comes hasta la fruta escarchada, no desesperes si aún te queda algún trocito por ahí y no sabes qué hacer con él. En Aruser@s nos enseñan a aprovechar hasta la última miguita.

"Por ejemplo, puedes convertirlo en tostadas. Consiste en cortarlo en rodajas medianas y tostarlas en la tostadora, en la plancha, en la sandwichera o en una sartén embadurnada de mantequilla", cuenta Alfonso Arús. "Puedes tomarlas con mermelada, jamón de york o queso", añade. Patricia Benítez aporta una buena idea para esta receta. "Si le pones un poquito de leche, será parecido a unas torrijas", afirma.

También puede transformarse en un batido. Para ello, hay que desmenuzar los trozos de roscón, mezclarlos en la licuadora con leche fría, helado de vainilla y nata montada. "Opción de cara a verano: al igual que los turrones, puedes hacerlo en versión helado. Si lo trituras todo, después con nata, tienes un buen helado", aconseja Tatiana Arús.