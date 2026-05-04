Alfonso Arús, sobre el estudio que desmiente el mito de que las rayas verticales te hacen ver más alto y delgado: "Discrepo"

Un estudio científico pone en duda una de las creencias más extendidas en moda: que las rayas verticales estilizan más que las horizontales. En Aruser@s, Alfonso Arús y su equipo analizan los resultados.

"Acaban de desmentir el mito de que las rayas verticales te hacen más alto y delgado", desvela Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, haciéndose eco de un estudio científico que cuestiona esta idea tan extendida. Según la investigación, serían en realidad las rayas horizontales las que más estilizan.

"Eso sí, tienen que ser horizontales, finas y con poco espacio entre ellas", matiza Alba Sánchez, aportando los detalles clave del estudio: "Se ha hecho en Irlanda con 241 personas, a las que se les mostraban fotografías de gente con ropa de rayas, unas verticales y otras horizontales, y tenían que puntuar si estilizan o no".

Según los resultados, "las que más ilusión óptica de estilizar generan son las horizontales estrechas y regulares", concluye la tertuliana.

"Lo siento, pero discrepo. No me parece que las rayas horizontales estilicen en absoluto; yo creo que ensanchan", sentencia el presentador del programa.