"Somos una panda de maleducados": Alfonso Arús reacciona al puesto de España en el ranking de los países más educados

Un ranking internacional sobre educación y cortesía sitúa a España en el puesto 22, lejos de los primeros lugares. En Aruser@s, Alfonso Arús reacciona a los resultados.

España ha quedado fuera del top 20 de los países más educados del mundo, ocupando el puesto número 22 según un ranking internacional."Somos una panda de maleducados", ha bromeado Alfonso Arús en Aruser@s, quitándole hierro al resultado.

La colaboradora Alba Sánchez ha explicado los detalles del estudio: "Hay dos clasificaciones. En la primera, los extranjeros nos han colocado en el puesto 22, en un ranking liderado por Japón, Canadá y Reino Unido, que destacan por su cortesía y paciencia".

Sin embargo, la percepción cambia cuando se pregunta a los propios ciudadanos. "Estamos muy bien valorados cuando nos autopercibimos, porque en una escala del 1 al 10 nos ponemos un 9,34", ha añadido la tertuliana, subrayando el contraste entre la opinión externa y la interna.

"Entiendo que los japoneses vayan primeros, pero que ellos mismos se consideren menos educados que un señor de la India, eso ya no lo entiendo", ha señalado el presentador del programa, comentando con sorpresa algunas posiciones de la lista.