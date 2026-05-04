Drones, Anitta y 'Waka Waka': el espectacular concierto de Shakira ante dos millones de personas en Copacabana

Alrededor de dos millones de personas se dieron cita en una de las playas más conocidas de Río de Janeiro, Brasil, para el concierto de Shakira, que se ha convertido en la primera latina en congregar a tantas personas.

Shakira ha hecho historia en Copacabana, Río de Janeiro, tras concentrar a dos millones de personas en la conocida playa de la ciudad brasileña. De esta forma, la cantante, que ha dado un concierto de mças dos horas y media en el que ha cantando 30 canciones, entre las que se encontraban exitosos temas, como 'Waka Waka', se ha convertido en la primera latina en congregar a tanta gente. En este vídeo puedes ver los mejores momentos, como la aparición de Anitta, el espectáculo de drones, o la sorpresa de Shakira al ver a tanta gente.

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