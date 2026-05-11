Ahora

¿Un cafelito?

Alfonso Arús descubre por qué Angie Cárdenas está tan "ansiosa, nerviosa y taquicárdica"

Si eres de los que nada más despertar se toma un café, lamentamos comunicarte que lo estás haciendo mal. Pero tranquilo, no eres el único: Angie Cárdenas hace lo mismo que tú. "Y así está", comenta Alfonso Arús.

Alfonso Arús descubre por qué Angie Cárdenas está tan "ansiosa, nerviosa y taquicárdica"

Según un estudio, hay que esperar 60 minutos para tomarse un café después de levantarse por la mañana. Así lo cuenta Alfonso Arús en Aruser@s: "Esto evita interferir el pico natural de cortisol. Si consumes café en este momento, puede generar ansiedad o nerviosismo". El presentador se preocupa a diario de la hora en la que su hijo Hans decide beberse el primer sorbito, pero ahora, quien centra su atención es su mujer, Angie Cárdenas, que se lo toma mucho antes. "Lo hace fatal porque le coincide con el pico de cortisol. Y así está de ansiosa, nerviosa y taquicárdica", se queja.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Un polémico desembarco y un traslado blindado: la cronología del operativo sin precedentes para desalojar a los pasajeros del Hondius
  2. Clavijo, la IA y las ratas nadadoras: la intrahistoria de un temor infundado que Sanidad tuvo que atajar
  3. Trump rechaza en su totalidad la propuesta iraní para terminar con la guerra: "Es totalmente inaceptable"
  4. El activista español liberado de la Flotilla aterriza en Barcelona tras diez días detenido y en huelga de hambre: "He visto cómo torturan a la gente"
  5. Ayuso, ¿de vacaciones en Cancún?: la presidenta cancela su agenda en México pero disfruta dos días más de su viaje
  6. Amaia Montero asciende de nuevo al escenario en su regreso a La Oreja de Van Gogh: "Hemos encontrado la oreja de verdad"