Alfonso Arús descubre por qué Angie Cárdenas está tan "ansiosa, nerviosa y taquicárdica"

Si eres de los que nada más despertar se toma un café, lamentamos comunicarte que lo estás haciendo mal. Pero tranquilo, no eres el único: Angie Cárdenas hace lo mismo que tú. "Y así está", comenta Alfonso Arús.

Según un estudio, hay que esperar 60 minutos para tomarse un café después de levantarse por la mañana. Así lo cuenta Alfonso Arús en Aruser@s: "Esto evita interferir el pico natural de cortisol. Si consumes café en este momento, puede generar ansiedad o nerviosismo". El presentador se preocupa a diario de la hora en la que su hijo Hans decide beberse el primer sorbito, pero ahora, quien centra su atención es su mujer, Angie Cárdenas, que se lo toma mucho antes. "Lo hace fatal porque le coincide con el pico de cortisol. Y así está de ansiosa, nerviosa y taquicárdica", se queja.

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