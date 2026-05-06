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"Está como Ricou"

Alfonso Arús anuncia en directo que Hans Arús tiene "un problema grave": "El virus que te ha afectado no es el del barco, ¿no?"

Alfonso Arús, padre de Hans Arús, anuncia en directo que su hijo tiene "un grave problema". El pequeño del clan no se siente demasiado bien. "De momento, no oigo nada".

Alfonso Arús anuncia que Hans Arús tiene "un grave problema": "El virus que te ha afectado no es el del barco, ¿no?"

"El virus que te ha afectado en las últimas horas es otro virus, ¿no? No es del barco", pregunta Alfonso Arús a Hans en el plató de Aruser@s. "Espero que no, porque si sí, estáis fastidiados todos", responde él. El presentador se dirige a la audiencia para explicar que su hijo tiene "un problema grave". "Va mejorando poquito a poquito el tema de la voz, pero se ha quedado sordo. Es absurdo entablar una conversación con él, porque no te pilla", detalla. "Como dirían nuestros abuelos: 'Para lo que hay que oír...'", suelta Tatiana Arús, hermana del paciente.

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