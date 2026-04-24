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La divertida 'pullita' de Alfonso Arús a Angie Cárdenas tras el viral de las llamadas imposibles de las madres

En Aruser@s, los colaboradores comentan el último vídeo del creador de contenido Natcher, un retrato humorístico de esas caóticas llamadas de nuestras madres que todos reconocen y sufren.

La divertida 'pullita' de Alfonso Arús a Angie Cárdenas tras el viral de las llamadas imposibles de las madres

Alfonso Arús presenta a sus colaboradores el último vídeo del creador de conteido Natcher, centrado en esas llamadas telefónicas con madres en las que el ruido de fondo y las distracciones convierten cualquier conversación en una experiencia surrealista.

"Es como si os metéis en un submarino, ¿qué hacéis?", lanza la pregunta Hans a Angie Cárdenas. "En el caso de mi abuela se escucha ruido de fondo y ella diciendo 'calla, que no encuentro el mando de la tele1", relata entre risas Tatiana Arús, asegurando que el vídeo refleja una realidad muy común.

El momento más divertido concluye con una pulla de Alfonso Arús a Angie Cárdenas: "Tú no lo coges con el pretexto de que lo tienes en silencio, pero eso no te puede pasar varias veces". Un comentario que cierra el debate entre carcajadas.

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