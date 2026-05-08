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Alfonso Arús, sobre la crítica a la duración de las películas actuales: "Se ha quedado corto"

En los 'zascas' de Aruser@s, el equipo comenta la reflexión de un experto en cine que denuncia que a las películas de hoy "les sobran al menos 20 minutos".

Alfonso Arús, sobre la crítica a la duración de las películas actuales: "Se ha quedado corto"

Alfonso Arús muestra en los 'zascas' de Aruser@s la tajante crítica de un experto en cine sobre uno de los problemas más habituales del cine actual: la duración. "A todas les sobran 20 minutos mínimo", afirma el especialista, una opinión que comparte Alfonso Arús: "Y se ha quedado corto".

El debate ha llevado al los tertulianos del programa a reflexionar sobre la tendencia. "Cada vez es más difícil encontrar películas de 80 o 90 minutos", asegura Óscar Broc, mientras Hans Arús añade que "vamos a peor". "Antes en las series había mucho relleno, pero que una película tenga relleno... tiene que durar menos", opina el tertuliano.

Por su parte, Tatiana Arús advierte de un cambio preocupante: "Lo peligroso es que se está extendiendo a las películas de niños", señala la colaboradora.

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