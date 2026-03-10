Ahora

Se merece un programa propio

Alfonso Arús, a Angie Cárdenas: "Serías perfecta para un programa de testimonios; para 'Y ahora Sonsoles' irías muy bien"

laSexta está tardando en dedicar a Angie Cárdenas un programa para ella en exclusiva y eso es algo que bien sabe Alfonso Arús. El presentador de Aruser@s afirma que a la subdirectora del espacio matinal le ha pasado "todo". Es por eso que también encajaría fenomenal en 'Y ahora Sonsoles'.

Un vídeo viral de una pareja de Singapur que ha salido literalmente volando dentro de su vehículo en una autopista del país sirve de arranque para una nueva anécdota de Angie Cárdenas, a quien le ocurrió algo parecido y, como las dos personas de la noticia, ha vivido para contarlo y salió completamente ilesa.

"Hay que estar con los cinco sentidos en la carretera", advierte la colaboradora de Aruser@s. "Yo, como viví una historia así, sé lo que siente", comenta. Un coche cruzó también de manera parecida a la de estas imágenes frente a ella. "No me lo comí de milagro. Cogió la velocidad yendo de cara a mí".

El presentador no duda en señalar que la subdirectora del programa sería "perfecta para un programa de testimonios" y ella así lo cree también. "Para 'Y ahora Sonsoles' irías muy bien, porque todo te ha pasado", comenta Alfonso.

"Lo que te puedo decir es que toda la tierra que había en la mediana me la tiró encima del cristal y en cuestión de segundos me pude escapar", sigue contando ella.

