Invierte más de 60.000 euros en una espectacular decoración navideña que convierte su calle en un auténtico reclamo turístico, pero la afluencia constante de visitantes termina pasándole factura.

Parece que la locura navideña no le ha salido a cuenta a este vecino. No es la primera vez que vemos decoraciones ostentosas en el plató de Aruser@s, pero este hombre, desde luego, se lo va a pensar dos veces antes de volver a sacar la cartera para decorar su casa el año que viene.

Y es que se ha gastado más de 60.000 euros en la decoración navideña de su vivienda y ahora se arrepiente, ya que cientos de personas transitan por su calle cada día para contemplar el espectáculo de luces y adornos.

La vivienda se ha convertido en todo un reclamo turístico, no solo durante las fiestas navideñas, sino también en Halloween. La decoración incluye luces LED y numerosos adornos que incorporan un sistema de sincronización con la música, de manera que los visitantes pueden disfrutar de un espectáculo de luces coordinado con las canciones.

Sin embargo, lo que comenzó como una ilusión navideña ha terminado convirtiéndose en un quebradero de cabeza. La constante llegada de curiosos ha provocado malestar y ha deteriorado la relación con sus vecinos. "Esto le pasa por gastarse esa cantidad", comenta Alfonso Arús.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.