El consejo de Bernardos ante los altos precios de la cesta de Navidad: "¿Quieren ser solidarios? Compren cerdo"

El profesor de Economía de la Universidad de Barcelona ha analizado en Al Rojo Vivo el porqué del auge de los precios en Navidad.

El profesor de Economía de la Universidad de Barcelona Gonzalo Bernardos ha analizado en Al Rojo Vivo el auge de los precios en Navidad. En este sentido, ha ofrecido un consejo a los espectadores: "¿Quieren las personas ser solidarias y ahorrar? Compren carne de cerdo".

Asimismo, ha señalado que la industria porcina está pasando unos "momentos malos" a consecuencia del brote de peste porcina africana ubicado en la sierra de Collserola. Por eso mismo, ha aseverado que esta carne "va a salir mucho más barata y a la vez pueden ayudar a una parte muy importante de la economía nacional".

Del mismo modo, ha destacado que llenar la cesta de la compra en Navidad es más caro porque se está "dispuesto a pagar más". "Lo saben todos los integrantes de la cadena productiva y, por lo tanto, hacen su agosto en el mes de diciembre", ha añadido, al tiempo que ha subrayado que en las casas no se come "marisco todos los días, solo unos pocos", entonces esto provoca que, ante una subida de la demanda, la industria "se aprovecha".

Por otra parte, ha remarcado que desde 2020 el coste de los alimentos ha subido un 37,5%; la inflación un 21,7% y los salarios de los trabajadores solo un 17,7%. Ante este escenario, el economista ha expresado que la principal pérdida de poder adquisitivo ha estado "en la cesta de la compra" y se debe a tres causas básicas: "La gran inflación alimentaria generada por la guerra de Ucrania y Rusia"; "cada vez hay menos ganaderos y agricultores porque la comunidad europea les ha tratado francamente mal" y "porque a estos agricultores les ha subido el coste de la mano de obra y los productos que necesitan para dar de comer al ganado y mejorar sus cultivos".

Antes de acabar, el profesor de Economía ha manifestado que "por lo general no hay especulación en la cadena alimentaria", en cuanto a los precios. No obstante, ha matizado que "la ha habido", pero solo "cuando hay un motivo muy determinado que hace que la oferta baje sustancialmente".

Por último, ante las previsiones de crecimiento de la economía española, que se achaca principalmente al consumo privado, Bernardos ha señalado que "la economía española tiene muchas fortalezas" y "macroeconómicamente funciona muy bien". "La economía española ha entrado en una dinámica muy buena después de la pandemia y no somos el patito feo de Europa, al contrario, somos el patito guapo", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.