El zulómetro de Aruser@s vuelve a activarse con un nuevo viral que muestra una diminuta vivienda en Pekín de apenas dos metros cuadrados y un precio de 82.000 euros.

El zulómetro de Aruser@s vuelve a ponerse en marcha. Esta vez, el protagonista es un pequeño habitáculo en Pekín que apenas alcanza los dos metros cuadrados y cuyo precio asciende a 82.000 euros.

La vivienda, situada muy cerca del Templo de los Lamas, ha llamado la atención del equipo del programa por sus reducidas dimensiones y su elevado coste. "Si hacemos la división, sale el metro cuadrado a 42.000 euros. ¡Se me va el presupuesto!", ha bromeado Alfonso Arús, sorprendido por el precio de este diminuto espacio.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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