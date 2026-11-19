Alba Carrillo ha mandado un tajante a Pilar Rahola tras decir que su entrevista a Sánchez fue u masaje y preguntarle si "tuvo final feliz": "Yo chupo, literal y metafóricamente, lo que me da la gana a quien me da la gana".

Alfonso Arús destaca que "Pilar Rahola dijo que la entrevista que le hizo Alba Carrillo a Pedro Sánchez parecía que era un masaje y se preguntaba si había tenido un final feliz". Por ello, ahora, Alba Carrillo ha contestado tajante a la periodista.

"La señora esta que una vez dijo en Cataluña, 'usted no sabe quién soy yo', sí, sabemos quién eres", responde rotunda Alba Carrillo, que asegura que es "una tonta del culo". "Te voy a decir otra cosa, en mi casa hacemos finales felices a los que nos da la gana", insiste la modelo, que afirma que Rahola es "una persona desagradable, machista y asquerosa": "Ya podrás ser buena periodista, porque de todo lo demás eres un cero".

Por último, Alba Carrillo manda un tajante mensaje a Pilar Rahola: "En todo caso, yo chupo, literal y metafóricamente, lo que me da la gana a quien me da la gana".

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