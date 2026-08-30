Pilar Rahola, sobre el ático de Ayuso: "Ella habla de pescado y este huele a podrido"

La analista política recalca que "no hay una respuesta" sobre lo sucedido porque la propia presidenta 'popular' "no puede dar una respuesta": "No puede decir que era para oficinas porque no pueden ser oficinas".

La analista política Pilar Rahola ha analizado en laSexta Xplica lo ocurrido con la líder 'popular' Isabel Díaz Ayuso y el famoso y polémico ático que Planifica Madrid compró en Chamberí para la Comunidad de Madrid.

Por su parte, la experta comenzaba su intervención explicando que el escenario en el que se encuentra la presidenta madrileña "huele a podrido": "Ella habla de pescado y este huele a podrido que no se aguanta por ningún lugar".

"Es que el problema lo tiene ella. Lo que la izquierda, la derecha o el centro hagan sobre el ático no quita que este ático huela muy mal, que no hay explicaciones, que las explicaciones que dan son son permanentemente contradictorias, que además ha habido opacidad, que se ha buscado la confidencialidad, que se ha buscado una promotora de alto lujo, que es antiestético desde cualquier punto de vista y que la explicación final no se aguanta", ha expresado.

Así, recalca que "no hay una respuesta" sobre lo sucedido porque la propia presidenta 'popular' "no puede dar una respuesta": "No puede decir que era para oficinas porque no pueden ser oficinas". Además, apunta a "la opacidad con la que se hizo el contrato y a quién se fue a buscar para hacer el contrato". "Todo esto es muy feo", añade.

"Muchas veces en estos debates hablamos del miedo a la antipolítica o el miedo a los votos extremos y esto hace antipolítica. El ático hace antipolítica porque de golpe la gente ve que estos políticos son unas tres caras que se gastan 6 millones y pico en un ático. La gente está teniendo problemas de vivienda enormes", agrega Rahola.

De esta manera, indica que "el ático está podrido, como lo dijo ella del pescado": "El pescado huele de aquí a Dinamarca. No ha habido ninguna explicación seria".

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