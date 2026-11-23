Guitarricadelafuente ha acaparado buena parte de las miradas en Los40 Music Awards con una impactante actuación en homenaje a 'La bola negra'. Su arriesgada puesta en escena ha provocado un intenso debate en redes sociales.

La última edición de Los40 Music Awards ha dejado actuaciones para el recuerdo, pero una de las que más ha dado que hablar ha sido la de Guitarricadelafuente. El artista sorprendió al público con una puesta en escena tan arriesgada como impactante, en la que rindió homenaje a 'La bola negra' interpretando su tema 'La nieve', como podemos ver en este vídeo de Aruser@s.

Tal y como destaca Tatiana Arús, el cantante y actor se "crucificó" durante la actuación. Una imagen de gran fuerza visual que no tardó en generar reacciones y comentarios en las redes sociales.

"Es algo arriesgada, pero impactante, que imagino que es lo que se pretendía", comenta la colaboradora de laSexta al analizar el momento

Pero Guitarricadelafuente no fue el único que protagonizó una actuación destacada durante la ceremonia. Ana Mena y Lola Índigo también elevaron la temperatura del escenario al ritmo de 'Pa ti toa', un dúo que, además, se hizo con el premio a Mejor Colaboración.

Por su parte, Carlos Vives hizo viajar al público al pasado con uno de sus grandes éxitos, 'La bicicleta', mientras que Rosalía volvió a demostrar su enorme peso en la industria musical al consagrarse como una de las grandes triunfadoras de la noche.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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