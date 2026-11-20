Rihanna ha posado junto a su hija pequeña, Rocki Irish, en la nueva campaña Lady Dior, donde anuncian un bolso.

Rihanna protagoniza la nueva campaña Lady Dior junto a su hija pequeña, Rocki Irish, quien se ha convertido en la embajadora más joven de la historia de Dior.

Ambas aparecen en blanco y negro con chaquetas de cuero mientras que en otra escena aparecen "con poca ropa para centrar la atención en el bolso", explica Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia el anuncio: "El bolso luego se descubre que es en tono rosa".

"Es una campaña que se ha vuelto muy viral", añade la colaboradora de Aruser@s.

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