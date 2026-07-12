Cristina Tárrega y Nuria Roca, dos 'ruteras': "Fuimos pijas hasta la Ruta del Bakalao. Entré en 'Barraca' y se me acabó la tontería"

Mamen Mendizábal se monta en su particular 'Delorean' para viajar en el tiempo y el espacio a la Valencia de los 90, cuando la Ruta del Bakalao está en su pleno apogeo, y lo hace con dos compañeras de viaje: Cristina Tárrega y Nuria Roca.

Nuria Roca y Cristina Tárrega eran dos adolescentes que empezaban a descubrir el mundo cuando entraron en la Ruta del Bakalao. Las dos famosas presentadoras valencianas de televisión recuerdan con todo detalle aquella época de sus vidas en este reportaje Anatomía de... en el que viajan a los 90 de la mano de Mamen Mendizábal.

Entonces, Valencia era el auténtico epicentro de la fiesta nocturna. La carretera del Saler era la arteria principal en la que se agrupaba discotecas como Chocolate, Barraca, Puzzle, Heaven, Spook y ACTV. Pero la Ruta también se bifurcaba hacia el interior con discotecas como Arena y N.O.D. Salas que llegaban a congregar a más de ocho mil personas en cada uno de ellos y que juntaba en dicha carretera a cerca de 40.000 'ruteros' cada fin de semana.

Entre esas 40.000 personas estaban Nuria Roca y Cristina Tárrega. "La primera vez que entro en una discoteca de la Ruta es a Barraca", rememora Cristina. "Fuimos pijas hasta que fuimos a la Ruta. El día que entré en Barraca se me acabó la tontería", añade. "Para mí era empezar a salir, a descubrir, a moverme en libertad, a ir a las discotecas en coche, a salir de las fiestas del pueblo en verano e ir a los sitios que molaban", recuerda la presentadora de La Roca.

Tárrega entró en "otro mundo" cuando descubrió la música de la Ruta. "Quiero ir a Londres, quiero conocer todo esto, quiero ver dónde vive la gente que canta estas canciones", pensaba. "Yo pinché en la Ruta, pero los discos con alma y sentimiento", puntualiza.

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