"Vaya cara": la reacción de Mamen Mendizábal cuando Chimo Bayo dice que 'Exta sí, exta no' es una canción ambigua

Chimo Bayo, el personaje más icónico de la Ruta del Bakalao, visita Anatomía de... para hablar de 'Así me gusta a mí', una canción que se convirtió en un himno de aquel fenómeno social.

Chimo Bayo se convirtió en DJ en la Ruta del Bakalao por pura casualidad. Tras haber sufrido un accidente, se animó a volver a salir de fiesta, pero entre el gentío y con muletas, no hacía nada más que molestar a los 'ruteros' que lo daban todo en las discotecas, tal y como recuerda él mismo en este reportaje de Anatomía de...

Fue por ello que lo metieron en una cabina y allí comenzó su formación autodidacta. El resto, ya es historia. La figura de los DJs empezó en la Ruta del Bakalao, pero se les llamaba "pinchadiscos".

La periodista Cristina Tárrega, una de las 'ruteras' que aparecen en este programa y que llegó a pinchar en alguna ocasión, asegura que entonces ganaban mucho dinero y lo compara con los DJs actuales, como Martin Garrix o David Guetta.

También recuerda, cómo no, a Chimo Bayo: "Es el más listo, el que ha comercializado la Ruta del Bakalao, un número 1 en marketing". Nuria Roca, presentadora de laSexta y 'cañera' en aquella época, reconoce que en algún momento creyó que él había creado la Ruta.

Aunque él no fue quién la inventó, sí que fue el compositor de su himno más conocido. "Qué elegante", dice de sí mismo al verse hoy en un vídeo de los 90 interpretando 'Así me gusta a mí'. Esa puesta en escena tan futurista venía de 'Blade Runner' y 'Alien 2', asegura.

La intro sigue poniéndole la carne de gallina: "Lleváis toda la semana trabajando. Os merecéis estar aquí. Hoy esto es vuestro, así que conmigo vais a ser felices". Vicente Pizcueta, promotor de discotecas de la Ruta (1983 - 1997) como Chocolate, ACTV, Arena, Barraca, Heaven, asegura ser quien le puso el título. "Lo de 'Exta sí, exta no' me parecía muy obvio, muy pueril", cuenta, asegurando que se trataba de "insinuar" más que "decir".

Algo que coincide en señalar el propio Chimo. "Mi primera canción ha sido la más vendida en la historia en un maxisingle según la SGAE", dice con orgullo. También fue número 1 en Japón. "Es una canción que le gustaba a los niños, a los padres y a la gente que salía de fiesta", destaca. Una reflexión que sorprende a Mamen Mendizábal: "Pero era una canción que hablaba del éxtasis".

"Eso es lo que tú piensas", responde el DJ. "Hombre, Chimo...", contesta la periodista. Para él, el mensaje no es tan claro. Es algo más elegante, sutil y ambiguo. "De ahí viene el invento mío, que se llama 'ambigüedad coherente'", comenta. "Vaya cara más dura", no puede evitar decir Mendizábal.

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