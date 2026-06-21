"Hay que aprovechar para multiplicar las protestas contra la guerra": la "vieja guardia", a Alberto San Juan y Willy Toledo antes de los Goya

El plan de "los actores de la vieja guardia" se puso en marcha semanas antes de los Goya de 2003 para intentar parar la guerra de Irak y contactaron con Alberto San Juan y Willy Toledo. Así lo cuenta en Anatomía de... uno de sus presentadores.

El ambiente ya estaba caldeado, pero aún había esperanzas en que la guerra de Irak se podía parar. Unas semanas antes de la gala de los Goya de 2003, los actores de la Unión de Actores, los de "la vieja guardia", ponen en marcha un plan del que hoy, 23 años después, algunos de los protagonistas de aquella protesta dan todos los detalles en este reportaje de Anatomía de...

En la primera reunión decidieron que había que hacer una asamblea "como las de antes", cuenta Javier Zurro, periodista de cine en eldiario.es, en el programa de laSexta. Para ello, empezaron a movilizar a todo el mundo, tirando de agenda, llamando por teléfono y mandando SMS, como el que recibió Alberto San Juan: "Algo tenemos que hacer. Os convocamos a una asamblea en el Círculo de Bellas Artes. Hay que intentar para esta guerra".

Alberto San Juan, quien iba a presentar la gala de los premios Goya en 2003 junto a Guillermo Toledo, cuenta que también contactaron con ellos dos. La intención era "multiplicar las protestas contra la guerra".

El 27 de enero de 2003 se celebró aquella reunión. Quedaban solo cuatro días para la celebración de los Goya. "La voluntad era hacer la guerra a la guerra", comenta Juan Diego Botto, quien no pasa por alto el simbolismo de la estatua de Minervia, diosa de la sabiduría y de la guerra, que preside el lugar en el que todos se encontraron.

Aquella asamblea fue multitudinaria. Ni Alberto ni Juan Diego pensaban que iban a encontrarse con más personas de "las habituales". Entre ellos estaba Pilar Bardem, Lola Herrera, Vicente Cuesta, Juan Margallo, Paco Rabal... "gente que había luchado muchísimo por tener libertades", resume María Barranco. Muchos de ellos habían participado en la mítica huelga de actores de 1975, con Franco vivo. "La historia de nuestro país estaba ahí", dice la actriz.

"Nadie sabía en ese momento cuán masivo era el rechazo a la guerra, de momento, en nuestro sector. Luego entendí que también en el resto de sectores", dice Botto.

*Ya puedes ver Anatomía de: los Goya del 'no a la guerra' en atresplayer.com

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