Josep Borrell, la revolución fiscal de la España de los 80 y "la peseta" de Lola Flores: "Demostrar que nadie podía escaquearse no era fácil"

Anatomía de... analiza la España en la que estalla el caso de Lola Flores con Hacienda, un país donde el fraude fiscal era habitual. Josep Borrell y varios expertos recuerdan cómo se modernizó la Administración Tributaria y nació el lema "Hacienda somos todos".

El caso de Lola Flores y sus problemas con Hacienda no se entiende sin la España en la que estalla. Anatomía de... retrocede esta noche a los años 80 para explicar cómo un país acostumbrado a convivir con el fraude fiscal se enfrenta de golpe a una nueva realidad: la de una Hacienda dispuesta a perseguir a quienes no cumplen con sus obligaciones tributarias.

"¿Alguien sabía en aquella época qué era Hacienda?"

Mientras el programa reconstruye el proceso judicial contra 'La Faraona', Mariola Orellana, amiga y mánager de la artista, pone en contexto la situación de los españoles con el fisco en aquella época. "¿Alguien sabía algo en aquella época de lo que era Hacienda? No teníamos ni idea ninguno, pero ni Lola Flores ni ninguno", asegura.

Orellana considera que la artista debió contar con asesores que gestionaran sus cuentas y cree que alguien tendría que haberle advertido de los cambios que estaba experimentando el sistema tributario español. Aun así, sostiene que el tratamiento recibido fue excesivo. "Le hicieron un gran escarnio, la sentaron en un banquillo y eso para ella fue muy doloroso", recuerda.

Las imágenes de antiguas campañas institucionales rescatadas de la hemeroteca por el programa de laSexta sirven para retratar el momento. Los anuncios animaban a los ciudadanos a presentar correctamente la declaración de la renta y apelaban a la responsabilidad colectiva en una España que todavía estaba aprendiendo a convivir con el nuevo sistema fiscal.

El contexto socioeconómico

Dani Cervera, jefe de Economía de laSexta Noticias, explica en Anatomía de... que el problema venía de lejos. "El sistema fiscal al llegar la democracia era arcaico porque no recaudaba, era ineficiente porque permitía la economía sumergida y el fraude y, sobre todo, era regresivo porque no pagaba más el que más tenía", señala.

Según el periodista, la situación era tan habitual que para la mayoría de los españoles ni siquiera existía una conciencia tributaria. "Para el español medio no existía la idea de hacer la declaración. Era algo ajeno", afirma. No en vano, la obligación de presentar la declaración de la renta llega tras la reforma fiscal de 1978.

Los datos que maneja Hacienda durante aquellos años reflejan la magnitud del problema. Cervera recuerda que seis de cada diez inspecciones detectaban irregularidades y que el fraude estaba extendido en prácticamente todos los sectores. En algunas zonas rurales, asegura, hasta el 70 % de los empresarios agrícolas trabajaban en negro.

Josep Borrell, en Anatomía de...

Es en ese contexto cuando aparece una figura clave en la historia que cuenta el programa: Josep Borrell. Nombrado secretario de Estado de Hacienda en 1984 por Miguel Boyer, llega con una misión clara: modernizar la Administración Tributaria y acabar con la tolerancia histórica hacia el fraude.

"Nos pusimos a modernizar una Administración Tributaria que estaba pensada para otro mundo", recuerda Borrell. Según explica, la presión fiscal durante el franquismo había sido muy reducida porque el Estado necesitaba menos recursos, mientras que la democracia exigía un modelo diferente basado en una idea sencilla: los ciudadanos pagan impuestos, pero también reciben servicios públicos.

Hacienda somos todos

La transformación, sin embargo, no resulta sencilla. José María Peláez, inspector de Hacienda desde 1979, describe en este reportaje un sistema casi artesanal. Cuando un inspector necesitaba consultar información de un contribuyente, debía solicitarla por correo a Madrid y esperar semanas para recibir enormes listados impresos. "No existía base de datos, no había ordenadores", resume Peláez, que recuerda cómo las comprobaciones se hacían página a página y prácticamente a mano.

Entre las medidas impulsadas durante aquellos años destaca la creación del delito fiscal tal y como se conoce hoy. Hasta entonces, explica Cervera, las consecuencias para quienes defraudaban se limitaban principalmente a sanciones económicas. Con la nueva legislación aparece una amenaza mucho más disuasoria: la posibilidad de acabar en prisión.

"Quien no pagara impuestos y superase determinadas cantidades defraudadas tenía riesgo de ir a la cárcel", señala el periodista. Ahí nació también uno de los lemas más recordados de la historia de España: "Hacienda somos todos".

Borrell reivindica todavía hoy aquel eslogan. "La idea de un esfuerzo común del que todo el mundo participa era muy buena", sostiene. Sin embargo, reconoce que el verdadero reto no era lanzar el mensaje, sino convencer a la sociedad de que iba en serio. "Demostrar que éramos todos, es decir, que no había quien podía escaquearse, no era tan fácil", afirma.

Y precisamente ahí es donde el caso de Lola Flores acaba adquiriendo una dimensión que trasciende el tiempo y que aún hoy sirve de ejemplo, y de advertencia, para todos los que tributan en España.

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