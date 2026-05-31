Lolita Flores y Jorge Valdano se sientan con Bretos este miércoles para reflexionar sobre lo que de verdad importa en La Noche de Aimar

Los detalles La artista expresará que lo único que quiere es que su país vaya bien, mientras que del exfutbolista escucharemos cómo su deporte es capaz de hacer realidad lo que parece imposible.

Este miércoles, Lolita Flores se une a Aimar Bretos para reflexionar sobre las prioridades fundamentales, expresando su deseo de que España tenga una buena seguridad social, salud, transporte, derecho a la vivienda y una vida libre. También participará el exjugador Jorge Valdano, quien compartirá cómo el fútbol une a personas de ideologías diferentes, como abrazar a alguien de Vox siendo del PSOE tras un gol. Valdano destaca que estas amistades futbolísticas tienen una identidad y fortaleza especiales. A partir de las 23:00 horas, disfruta de La Noche de Aimar en laSexta, donde se abordarán temas de política y fútbol.

Lolita Flores se sienta este miércoles con Aimar Bretos para reflexionar sobre lo que de verdad importa. "Yo lo único que quiero es que mi país vaya bien, que tengamos una buena seguridad social, buena salud, buen transporte, derecho a la vivienda y una vida libre", expresará la artista.

Sin embargo, Lolita no será la única que conversará con el periodista. Y es que del exjugador Jorge Valdano escucharemos cómo el fútbol es capaz de hacer realidad lo que parece imposible, como que "abraces a uno de Vox siendo del PSOE porque tu equipo ha metido gol". "Y ese tipo al que ves cada 15 días se convierte en un amigo futbolístico", manifestará al respecto, a lo que añadirá que "la sensación es de que esa amistad tiene fortaleza, una razón de ser, que es la identidad".

A partir de las 23:00 horas, podrás disfrutar de La Noche de Aimar, de la mesa en la que sí se habla de política, y de fútbol, de lo que nos divide y nos une.

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