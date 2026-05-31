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A partir de las 23:00 horas

Lolita Flores y Jorge Valdano se sientan con Bretos este miércoles para reflexionar sobre lo que de verdad importa en La Noche de Aimar

Los detalles La artista expresará que lo único que quiere es que su país vaya bien, mientras que del exfutbolista escucharemos cómo su deporte es capaz de hacer realidad lo que parece imposible.

Lolita Flores con Aimar Bretos
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Lolita Flores se sienta este miércoles con Aimar Bretos para reflexionar sobre lo que de verdad importa. "Yo lo único que quiero es que mi país vaya bien, que tengamos una buena seguridad social, buena salud, buen transporte, derecho a la vivienda y una vida libre", expresará la artista.

Sin embargo, Lolita no será la única que conversará con el periodista. Y es que del exjugador Jorge Valdano escucharemos cómo el fútbol es capaz de hacer realidad lo que parece imposible, como que "abraces a uno de Vox siendo del PSOE porque tu equipo ha metido gol". "Y ese tipo al que ves cada 15 días se convierte en un amigo futbolístico", manifestará al respecto, a lo que añadirá que "la sensación es de que esa amistad tiene fortaleza, una razón de ser, que es la identidad".

A partir de las 23:00 horas, podrás disfrutar de La Noche de Aimar, de la mesa en la que sí se habla de política, y de fútbol, de lo que nos divide y nos une.

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