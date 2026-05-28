Ana Duato, tras conocer la repetición de su juicio: "Desde Lola Flores nos usan para meter miedo al resto de contribuyentes"

El contexto La actriz tendrá que volver a sentarse en el banquillo después de que la Sala de Apelaciones anulase su absolución. El motivo, la falta de justificaciones que prueben que no hubo defraudación ni ocultación.

La actriz Ana Duato enfrentará nuevamente un juicio por supuesto fraude fiscal, tras ser declarada inocente hace dos años. La Sala de Apelación ha ordenado repetir el juicio al considerar que la sentencia carecía de justificaciones coherentes sobre la inexistencia de defraudación. El caso, vinculado al 'caso Nummaria', lleva una década afectando a Duato, quien se defiende señalando que las figuras públicas son usadas como ejemplo para disuadir a otros contribuyentes. Joaquim Bosch, magistrado, destaca que repetir un juicio no es común, pero en este caso, se requiere evaluar la conducta de Duato como una ciudadana promedio. La actriz es acusada de tributar solo el 40% de sus ingresos durante tres años.

La actriz Ana Duato tendrá que volver a sentarse en el banquillo de los acusados. Deberá hacerlo por el mismo delito por el que fue declarada inocente hace dos años, después de la decisión de la Sala de Apelación de ordenar repetir el juicio por supuesto fraude fiscal al considerar que a la sentencia le faltan justificaciones coherentes que demuestren que no existió defraudación ni ocultación.

Todo, diez años después de que empezaran sus problemas con la Justicia por el denominado 'caso Nummaria'. Por un proceso que va a seguir más que presente para la intérprete al volver a ser juzgado.

Ella, después de la decisión judicial, se ha defendido aludiendo a un caso más que conocido en España: "A las personas públicas, desde los tiempos de Lola Flores, nos han usado para ejemplarizar y meter miedo al resto de contribuyentes".

Así se ha expresado la actriz, dos años después de mostrar su satisfacción tras un juicio que habrá que repetir. "Estoy satisfecha porque la Justicia reconoce la verdad", dijo.

"No es justo que alguien tenga que sufrir durante años la presunción de la culpabilidad", expuso Duato, que dio por terminado el proceso en 2024.

Ahora, se volverá a repetir, algo que ha llamado la atención del magistrado Joaquim Bosch: "No es lo habitual. La regla general es que o se confirma la condena o en todo caso se rectifica una condena. Que se repita el juicio pasa a veces, pero no con mucha frecuencia".

El motivo, el hecho de que la sentencia justificada que Ana Duato, actriz de profesión, no tenía por qué estar al corriente de que cometía un delito. Para la Sala de Apelación esto no es suficiente, por lo que los nuevos magistrados han de analizar a la intérprete como una ciudadana más.

"Tiene que valorarse desde la perspectiva del conocimiento que tiene un ciudadano medio para saber si su conducta fue dolosa", ha explicado Bosch.

Le persigue un posible fraude fiscal por haber tributado solo el 40% de los ingresos que recibió durante tres años.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido