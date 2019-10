Luis Alfonso de Borbón fue uno de los protagonistas durante el acto de exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Fue uno de los encargados de portar el féretro hasta el vehículo que iba a trasladar al dictador hasta el helicóptero. Y de allí, al cementerio de Mingorrubio. Pero no ha sido esta la única ocasión en la que se ha hablado de él a razón de de la retirada de los restos.

El bisnieto de Franco ha publicado en redes sociales, horas después del traslado de Franco del monumento de Cuelgamuros, una carta escrita en francés en la que honra la figura del dictador. "Ayer sentí una emoción intensa al cargar el ataúd de mi abuelo. El acto es indescriptible", comienza explicando en una misiva que ha generado polémica.

En la misma carta, Luis Alfonso de Borbón asegura que Franco "fue un gran soldado y estadista, animado por su profunda fe cristiana y su amor por España". En esta línea, el 'bisnietísimo' asegura que su bisabuelo hizo de España un país "pacificado, próspero y reconocido entre las grandes potencias mundiales".

Borbón acaba su carta asegurando que "defender" la memoria de Franco es "una parte integral" de su "idea de honor y lealtad". Junto al texto, ha adjuntado una fotografía en la que aparece como portador del féretro del dictador cuando salía por el portón del Valle de los Caídos, una imagen convertida ya en histórica en España.

Aquí puedes leer el texto íntegro de la carta de Luis Alfonso de Borbón a Franco:

"Ayer sentí una emoción intensa al cargar el ataúd de mi abuelo. El acto es indescriptible.

La Providencia me ha colocado en la convergencia de una doble ascendencia: mi linaje paterno, que me une profundamente con Francia, el país de mis antepasados, donde tengo deberes dinásticos, el de defender el legado de la realeza, legítimo, y mantenerme a disposición de Francia.

Al mismo tiempo, tengo que asumir los deberes de mi línea materna. Este deber no es de la misma naturaleza que el que me une a Francia. Pero me debo a mí mismo ser fiel a la memoria tan injustamente atacada de mi bisabuelo. Fue un gran soldado y un gran estadista, animado sobre todo por su profunda fe cristiana y su amor por España. Está en el origen de España pacificada, próspera y reconocida entre las grandes potencias mundiales. Defender su memoria es una parte integral de mi idea de Honor y Lealtad.

La monarquía fue reinstituida por el general Franco. Esto es lo que la historia recordará".