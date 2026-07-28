Carmen Calvo carga contra Luis Alfonso de Borbón al recordar la exhumación de Franco: "Juega al juego que ve en los actos de la ultraderecha"

En un reportaje de la última temporada de Anatomía de... Mamen Mendizábal analizaba la figura de Luis Alfonso de Borbón, aspirante al trono de Francia, bisnieto de Franco y de Alfonso XIII.

Carmen Calvo vuelve sobre uno de los episodios más simbólicos de la memoria reciente de España: la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. La que fuera vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez analiza en Anatomía de..., junto a Mamen Mendizábal, el papel que tuvo Luis Alfonso de Borbón en aquel acto, donde participó como uno de los portadores del féretro del dictador, y las consecuencias que aquella imagen pudo tener sobre sus aspiraciones al trono en Francia.

La escena recordó inevitablemente a otra ocurrida décadas antes. En el entierro de Franco, Alfonso de Borbón, padre de Luis Alfonso, ya había llevado sobre sus hombros el féretro del dictador. "Hay una diferencia importante: en la exhumación no se pueden utilizar banderas oficiales. Tampoco hay ningún cargo público. Hay una familia y un ataúd con el símbolo de lo que ellos quisieron poner", señala Calvo.

"Esas fotos y toda esa presencia mediática asociada al ultracatolicismo y al falangismo son las que han acabado con cualquier posibilidad de que pudiese reinar en España. Una de las inteligencias de Juan Carlos es justamente alejarse de eso", señala Íñigo Ramírez de Haro, marqués de Cazaza en África, en el reportaje de laSexta.

El periodista francés Mathieu de Taillac apunta a la contradicción que rodea a Luis Alfonso de Borbón, quien "se encuentra con esa paradoja histórica que es a la vez pretendiente a ese inexistente trono de Francia y bisnieto de un dictador". Para él, la mayor controversia está en la decisión de resolver esa tensión mediante un gesto público como el de cargar el féretro de Franco.

Carmen Calvo considera que esa exposición pública responde a una estrategia equivocada: "Él juega a ese juego que ve en los actos de la ultraderecha. Si pretendes reivindicar en el siglo XXI algún tipo de fórmula de monarquía, lo primero a lo que te tienes que acostumbrar es que no intervienes en política. Ese es el primer error que comete".

Tras recordar el comunicado de Luis Alfonso de Borbón en el que ensalzaba la figura de su bisabuelo tras la exhumación, Calvo le responde a través de Anatomía de...: "La dictadura mantuvo a España empobrecida, entristecida, arrollada y apartada del mundo. Confundir la religión con la política nos lleva directamente al siglo XIX". En la misma línea, Eduardo Juárez, historiador, recuerda que Luis Alfonso de Borbón es el presidente de la Fundación Francisco Franco: "Que tu referencia sea que diriges una fundación dedicada a mantener la memoria de un dictador que accede al poder a través de la Guerra Civil es una insensatez". "Te coloca más bien de heredero de la dictadura", concluye Carmen Calvo.

El análisis de los protagonistas del reportaje coincide en una idea: más allá de las reivindicaciones dinásticas, la imagen de Luis Alfonso de Borbón junto al féretro de Franco ha marcado su relación con el legado del dictador. "No es ningún rey, es un quijote", dice con dureza el marqués de Cazaza. Para todos los participantes en este reportaje, sus posibilidades de acceder a un trono son "entre cero y ninguna".

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