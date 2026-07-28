La portavoz de la Guardia Civil, sobre el fuego de Madrid: "Nunca en la comunidad nos habíamos enfrentado nunca a un incendio tan voraz"

La portavoz de la Guardia Civil, Mercedes Martín, analiza en Al Rojo Vivo la situación del gran incendio que afecta a la Comunidad de Madrid y cómo se realizaron algunas de las evacuaciones que se han producido en estos últimos días. En el vídeo, la entrevista completa.

Desde el puesto de mando avanzado de Navalcarnero, Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil, reconoce en Al Rojo Vivo que las últimas noticias recibidas durante la noche sobre la evolución de del incendio de la Comunidad de Madrid eran "muy alentadoras", aunque se muestra prudente hasta que finalicen las reuniones de coordinación y los equipos que trabajan sobre el terreno.

Martín explica también cómo se han llevado a cabo las evacuaciones más complicadas de estos días: "Son momentos muy críticos. Hay que priorizar residencias y hospitales y luego casa a casa. Ha habido que ir puerta a puerta, casa a casa, alertando a la gente para que salga, porque estaba el fuego en las puertas", relata, insistiendo en la importancia de la colaboración y del entendimiento de la población, que entienden que se les saca de sus casas para no poner en peligro su vida.

La portavoz de la Guardia Civil admite que nunca antes habían afrontado una situación de estas dimensiones: "En la Comunidad de Madrid, nunca nos habíamos enfrentado a una situación como esta, ni a un incendio tan voraz como este, que se ha juntado además entre diferentes comunidades autónomas y que, en un momento determinado, veíamos cómo avanzaba totalmente desbocado y no sabíamos cuándo se iba a poder controlar", reconoce.

Por otro lado, sobre la situación de los vecinos desalojados, Martín explica que ya se está permitiendo el acceso puntual a determinadas personas por necesidades urgentes. "En estos momentos, se está permitiendo a vecinos que tienen necesidades imperantes acceder a sus casas para recoger elementos, sobre todo medicinas, que son imprescindibles para ellos, así como a los ganaderos".

También, reconoce la profesional que ya ha empezado a haber robos en las viviendas y explica que, precisamente, el dispositivo de la Guardia Civil está centrado ahora en la prevención mediante patrullajes y pide a los vecinos que den aviso inmediato si detectan cualquier situación sospechosa: "Ante cualquier salto de alarma les pedimos encarecidamente que alerten lo primero al 062 para que podamos remitir los recursos hasta esos puntos y, sobre todo, evitar que se produzca el robo en los domicilios".

Por último, recuerda Martín que hay cortadas "numerosas carreteras de la zona noroeste" por motivos de seguridad y operatividad. "Nuestra misión principal es dar acceso, en primer lugar, a los servicios de emergencia, a los servicios que van a acudir a apagar el fuego y, por lo tanto, por eso permanecen cortadas todas esas vías ahora mismo", concluye la experta. En el vídeo podemos ver al completo toda su intervención.

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