Valdivia critica la desinformación que circula sobre los incendios: "Da miedo ver cómo Ayuso o Ester Muñoz asumen los bulos que vemos en las redes sociales"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia critica cómo los bulos sobre la ley de montes han saltado de las redes sociales a la política. En el vídeo, todos los detalles.

Algunos políticos que no se cansan de repetir que "España tiene un verdadero problema de limpieza de montes", tal y como afirmó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, no, la Ley de Montes no te prohibe limpiar el monte y además son las comunidades autónomas quienes marcan dentro de sus planes y normativas qué se puede hacer y qué no.

Así, la presentadora de Al Rojo Vivo, Inés García, critica que la presidenta madrileña haya dado alas a este bulo: "Creo que en este caso Isabel Díaz Ayuso debería haber pensado lo que decía porque la Ley de Montes no prohíbe limpiar los montes, a pesar de las quejas de muchos agricultores. Habrá que atender esas quejas o habrá que ver cómo se soluciona, pero la Ley de Montes eso no es lo que dice". También señala y critica García los rifirrafes e insultos que hubo entre la Comunidad de Madrid y Óscar Puente estos días pasados con los términos de "mamarracho" y "mamarracha".

Ahora bien, según analiza el periodista Antonio Ruíz Valdivia, hay dos planos: "Por un lado, el de la cooperación, que creo que sí hemos visto durante esta oleada de incendios cooperación entre las administraciones, y luego está el trasfondo político".

Así, confiesa el periodista que da pavor abrir el móvil estos días: "Cuando uno ve las redes sociales da miedo cómo se desinforma a la sociedad con un tema tan vital para la propia existencia del ser humano como son los incendios". Y también, añade: "Da miedo que, desde las instituciones, como la propia Isabel Díaz Ayuso o Ester Muñoz, se estén asumiendo los bulos que vemos en las redes sociales".

Así, recalca Valdivia, que está muy bien hablar de cooperación, pero hay una política de fondo, y es que "necesitamos un pacto de Estado". Pero, ¿cómo se va a llegar a un pacto de Estado con la trifulca política que hay?, pregunta García.

"Un pacto de Estado debe estar por encima de lo que diga Isabel Díaz Ayuso y de lo que diga Óscar Puente. Tendría que ser directamente una orden por parte de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo", responde Valdivia, señalando el "el problema de fondo que tenemos" y ese problema es que "el PP depende de Vox".

Así recuerda las palabras de Juanma Moreno cuando estaba el incendio de Los Gallardos hablando de los efectos del cambio climático, sin embargo, "firma un pacto con Vox para presidir la Junta de Andalucía, donde es una enmienda a la totalidad, a la Agenda 2030, al Pacto Verde o a cualquier tipo impositivo que tenga que revertir en favor del medio ambiente".

Por lo tanto, el PP está absolutamente condicionado por la ultraderecha para llegar a un pacto de Estado que no es solo necesario, sino que sería una responsabilidad ética, moral de los políticos", remata Valdivia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.