Carmen Calvo corrige a Luis Alfonso de Borbón sobre Franco: "La dictadura mantuvo a España empobrecida, entristecida y apartada del mundo"

La exhumación de Franco volvió a situar a Luis Alfonso de Borbón en el foco. Carmen Calvo analiza ahora aquel gesto y sus consecuencias políticas y dinásticas en Anatomía de...

La participación de Luis Alfonso de Borbón en la exhumación de Francisco Franco sigue generando controversia años después. En Anatomía de..., el programa presentado por Mamen Mendizábal, la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo reflexiona sobre el significado de aquel gesto y las consecuencias que, a su juicio, pudo tener para la imagen pública del bisnieto del dictador y para cualquier aspiración vinculada a la Corona francesa.

Durante la exhumación celebrada en el Valle de los Caídos, Luis Alfonso de Borbón fue uno de los familiares encargados de portar el féretro de Franco, repitiendo una imagen que ya se había producido en el entierro del dictador, cuando su padre, Alfonso de Borbón, también lo llevó a hombros.

Sobre esa comparación, Calvo marca distancias y recuerda el contexto institucional del traslado de los restos: "Hay una diferencia importante: en la exhumación no se pueden utilizar banderas oficiales. Tampoco hay ningún cargo público. Hay una familia y un ataúd con el símbolo de lo que ellos quisieron poner". La exvicepresidenta reivindica además la decisión adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez y sostiene que ese momento refleja que la sociedad española "ha avanzado"

En el reportaje también interviene Íñigo Ramírez de Haro, marqués de Cazaza en África, quien considera que la imagen de Luis Alfonso de Borbón durante la exhumación tuvo un elevado coste para su proyección pública. "Esas fotos y toda esa presencia mediática asociada al ultracatolicismo y al falangismo son las que han acabado con cualquier posibilidad de que pudiese reinar en España. Una de las inteligencias de Juan Carlos es justamente alejarse de eso", afirma.

El periodista francés Mathieu de Taillac aporta una perspectiva internacional sobre la figura del bisnieto de Franco. A su juicio, Luis Alfonso de Borbón "se encuentra con esa paradoja histórica que es a la vez pretendiente a ese inexistente trono de Francia y bisnieto de un dictador". Además, considera especialmente llamativo que decidiera escenificar esa vinculación familiar portando el ataúd durante la exhumación.

Calvo también cuestiona la dimensión política del gesto y asegura: "Él juega a ese juego que ve en los actos de la ultraderecha. Si pretendes reivindicar en el siglo XXI algún tipo de fórmula de monarquía, lo primero a lo que te tienes que acostumbrar es que no intervienes en política. Ese es el primer error que comete".

Durante la conversación, Mamen Mendizábal recupera el comunicado que Luis Alfonso de Borbón difundió al día siguiente de la exhumación. "La Providencia me ha colocado en la convergencia de una doble ascendencia", refiriéndose a su "linaje paterno", que, afirma le "une profundamente con Francia". "Donde además tengo deberes dinásticos", puntualizaba.

"Tengo que asumir los deberes de mi línea materna, me debo a mí mismo ser fiel a la memoria tan injustamente atacada de mi bisabuelo. Fue un gran soldado y un gran estadista, animado sobre todo por su profunda fe cristiana y su amor por España", añadía, para después afirmar que Franco "está en el origen de España, pacificada, próspera y reconocida entre las grandes potencias mundiales". "Defender su memoria es una parte integral de mi idea del honor y la lealtad", concluía.

Tras escuchar esas palabras, Carmen Calvo responde con dureza: "La dictadura mantuvo a España empobrecida, entristecida, arrollada y apartada del mundo. Confundir la religión con la política nos lleva directamente al siglo XIX".

El historiador Eduardo Juárez recuerda además el papel de Luis Alfonso de Borbón al frente de la Fundación Francisco Franco y critica esa vinculación: "Que tu referencia sea que diriges una fundación dedicada a mantener la memoria de un dictador que accede al poder a través de la Guerra Civil es una insensatez". En la misma línea, Calvo concluye que esa posición "Te coloca más bien de heredero de la dictadura".

El reportaje se cierra con una valoración rotunda del marqués de Cazaza sobre las opciones dinásticas de Luis Alfonso de Borbón: "No es ningún rey, es un quijote". Una opinión compartida por los participantes, que coinciden en situar sus posibilidades de acceder al trono "entre cero y ninguna".

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