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Un camarero denuncia cobrar parte de su sueldo "en sobres y en un sótano": "Trabajaba 40 horas y cotizaba 10"
Equipo de Investigación recogió en 2022 el testimonio de un camarero que denunció a su antiguo jefe ante Inspección de Trabajo asegurando que estaba contratado "por 10 horas semanales, aunque trabajaba 40", y que parte de su salario se lo entregaban en efectivo y sin cotizar.
En 2022, Equipo de Investigación se desplazó hasta Córdoba donde habló con un camarero que decidió denunciar a su antiguo jefe ante Inspección de Trabajo por las condiciones laborales que habría sufrido durante su empleo.
El entrevistado, Carlos Muñoz, aseguró que oficialmente estaba contratado por "10 horas semanales", aunque en realidad "trabajaba 40". Preguntado por cómo se abonaban esas horas extra, explicó que su jefe le entregaba el dinero en efectivo: "A final de mes nos mandaba a una especie de sótano que tenía en el bar, donde nos daba en mano, en un sobre, el sueldo total sin cotizarlo".
Además, el camarero denunció que no recibió su contrato hasta tres meses después de empezar a trabajar y solo tras "insistir" para que se lo entregaran. "Después de ocho o nueve meses, solo había cotizado 15 o 20 días", afirmó, señalando que con ese tiempo "ni siquiera puedes pedir el paro".
Ante esta situación, decidió acudir a Inspección de Trabajo. "Lo hice porque se puede hacer de forma anónima. Incluso teníamos un grupo de WhatsApp con todos los trabajadores", explicó.
*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2022.