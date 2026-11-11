Velasco: "La huelga es la fotografía fija de la insatisfacción de jóvenes y trabajadores que no consiguen llegar a fin de mes"

La periodista Pilar Velasco ha cuestionado en Al Rojo Vivo la estrategia del Partido Popular ante la huelga general y ha criticado que la respuesta de los populares haya sido recurrir a una imagen generada con inteligencia artificial para ridiculizar a los sindicatos. La cuenta oficial del PP en X ha publicado este miércoles una ilustración en la que aparecen tres supuestos sindicalistas de CCOO disfrutando de una mariscada, acompañada del mensaje: "Se acerca un momento crítico de la huelga... el aperitivo". Para la periodista, esta publicación retrata la posición del partido ante una movilización que responde a problemas sociales de fondo.

Velasco ha contrapuesto esta actitud a la que mantuvo Alberto Núñez Feijóo en 2024, cuando acudió al Congreso Confederal de UGT y acompañó a su secretario general, Pepe Álvarez. Entonces, recuerda, el líder popular pronunció un discurso en el que reivindicó la importancia de reconocer a los agentes sociales y puso como ejemplo la experiencia de su padre, que perdió su empleo en la construcción cuando él terminó la carrera. "Lo que tiene que decir el Partido Popular de esta huelga general es una imagen creada por inteligencia artificial de unos falsos sindicalistas atiborrando a gambas y bebiendo alcohol. ¿Cómo llamamos a eso de un partido de gobierno? ¿Qué calificativo tiene? Feijóo hizo algo muy bien hecho. En el año 2024 fue el primer líder de la oposición que acudió y acompañó a Pepe Álvarez en el Congreso Confederal de la Unión General de Trabajadores, y su discurso fue muy difundido entonces porque dijo: 'Soy hijo de un empleado de la construcción que, cuando acabé mi carrera, se fue al paro con 50 y pocos años. Nunca se volvió a recuperar anímicamente. El paro cambió su vida y también la mía'. Su hijo había tomado la decisión de que, si quería ser presidente del Gobierno, tenía que ser reconociendo a los actores sociales, a la empresa y a los trabajadores".

A juicio de la periodista, el giro que ha dado ahora el PP supone un error estratégico, especialmente cuando las encuestas apuntan a que podría llegar al Gobierno. Velasco considera que los populares podrían haber aprovechado la huelga para poner el foco en el malestar social y en las dificultades económicas de buena parte de la población, en lugar de confrontar directamente con los sindicatos. "El giro radical que está dando el Partido Popular, yo creo que a las puertas de, como dicen las encuestas, poder gobernar, es un tremendo error. Esto que estamos viendo aquí. La huelga general es la fotografía fija de una insatisfacción de jóvenes que no pueden llegar a fin de mes, de trabajadores que tampoco llegan a fin de mes, del coste de la vida después de siete años de gobierno. ¿No podía haberle dado la vuelta a ese argumento? Pues parece que no".

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