Pablo Pombo, sobre las declaraciones de Ayuso: "Las palabras 'mafia' y 'basura' son inaceptables y dañan la convivencia"

El periodista cuestiona el tono empleado por la presidenta madrileña contra los sindicatos y también reprocha a Borja Sémper que haya respaldado unas expresiones que considera incompatibles con el respeto en el debate público.

Pablo Pombo se ha referido en Al Rojo Vivo a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso contra los sindicatos, a los que la presidenta de la Comunidad de Madrid calificó de "mafia sindical" y "basura", además de acusarlos de tener "secuestrados" a los ciudadanos. Ayuso también cargó contra sus dirigentes, a los que tachó de "unos jetas" que "comen de los partidos políticos".

Ante estas palabras, el periodista ha cuestionado el tono empleado por la dirigente madrileña y ha advertido de que este tipo de expresiones contribuyen a deteriorar la convivencia. "Decir que las palabras mafia y basura, funcionen o no funcionen, son absolutamente inaceptables y dañan la convivencia. Considero que tenemos todos, pensemos como pensemos, la responsabilidad pública de rechazar un lenguaje intolerable".

Pombo también ha dirigido sus críticas a Borja Sémper por respaldar las palabras de Ayuso y ha defendido que la confrontación política debe desarrollarse desde otros parámetros. "Y, además, considero y me duele decirlo sinceramente, que Borja Sémper se ha equivocado al darle validez a esas palabras. Porque si hay que derribar el muro de Sánchez, como yo creo que hay que derribarlo, no se puede hacer con un lenguaje lleno de piedras".

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