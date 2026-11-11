Vallín señala el "error táctico" del PP al oponerse a la huelga en vez de presentar propuestas para los problemas sociales

El periodista Pedro Vallín ha cuestionado en Al Rojo Vivo la estrategia del PP ante la convocatoria de huelga general y ha considerado que los populares han cometido un error al situarse frontalmente contra la movilización en lugar de presentar propuestas para abordar los problemas que la motivan. A su juicio, cuestiones como el acceso a la vivienda y los salarios no afectan exclusivamente a los jóvenes, sino que constituyen problemas estructurales que alcanzan a distintas generaciones. "Creo que el error táctico del PP es ponerse frente a esta huelga en lugar de sacar a pasear un recetario para dar respuestas a estos problemas, que son problemas que solemos frivolizar y que son los de las generaciones más jóvenes. No son problemas de las generaciones más jóvenes los problemas de vivienda ni los problemas de salario. Supongo que los que tienen vivienda en propiedad no lo ven tan claro, pero ya puedo asegurar yo, que no soy precisamente joven, que el problema de la vivienda, del acceso a la vivienda, no es un problema que afecta a los más jóvenes".

Por otro lado, el periodista ha expresado su preocupación por el uso de gas pimienta contra los piquetes sindicales durante la jornada de huelga. Para contextualizar su advertencia, ha recordado los cambios legislativos que afectaron al ejercicio de este derecho durante los últimos años y la derogación, en 2021, de las penas de cárcel introducidas durante el Gobierno de Mariano Rajoy para castigar las acciones coercitivas de los piquetes.

En este sentido, Vallín ha reivindicado el reconocimiento constitucional de la función de los piquetes como instrumentos de difusión y persuasión, y ha recordado que su protección responde también al desequilibrio existente entre trabajadores y empresarios en las relaciones laborales. "En mayo, la acción del piquete sindical está reconocida por el propio Tribunal Constitucional como una acción de difusión y persuasión. Y recuerdo vivamente una intervención de uno de mis diputados favoritos, debo reconocerlo, del Congreso, que es Mikel Legarda, del PNV, donde explicó que la posibilidad de que los piquetes actuaran de una forma coercitiva, intimidatoria, tenía que ver con el reconocimiento de una cierta amenaza de violencia que todos los países civilizados daban a la clase trabajadora. Porque se entendía, y se entiende, que las relaciones laborales con las empresas son relaciones desiguales, que no están en la misma posición el trabajador que el empresario, digamos. Y en ese sentido, siento ser yo el que subraye aquí la acción de la policía, pero me parece bastante grave que se haya usado gas pimienta contra piquetes sindicales en una jornada de huelga general".

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