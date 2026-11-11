Vallín reflexiona sobre la huelga: "Responde a un problema que afecta a todo Occidente, es el fruto de casi medio siglo de hegemonía neoliberal"

Vallín advierte de que las movilizaciones de sectores como la sanidad y la educación continuarán más allá de las elecciones y de que el malestar social persistirá mientras no surja una alternativa económica al modelo actual.

En Al rojo vivo, Pedro Vallín ha analizado el impacto de la huelga general, que está dejando movilizaciones en distintas ciudades y puntos del país, y ha defendido que su alcance va más allá de la coyuntura política y electoral inmediata. A su juicio, la convocatoria, que los sindicatos ya contemplaban antes del verano, responde a un problema estructural que afecta al conjunto de Occidente y que tiene en la vivienda, los precios y los salarios sus principales expresiones.

"Responde a un problema que afecta a todo Occidente, no solo a España. El eslogan vivienda, salarios y precios es el fruto de casi medio siglo de hegemonía neoliberal", ha señalado Vallín, que ha vinculado el malestar social con unas políticas económicas que, en su opinión, han conducido a las sociedades más ricas del mundo a convivir con profundas desigualdades y contradicciones.

El periodista ha advertido, además, de que será difícil medir el seguimiento de esta huelga con los mismos parámetros que los de convocatorias anteriores, debido a la transformación y dispersión del mercado laboral. Sin embargo, considera que sus consecuencias pueden ir más allá del resultado electoral y prolongarse después de las elecciones. En este sentido, ha apuntado que las movilizaciones de distintos sectores, como la sanidad y la educación, seguirán produciéndose en Occidente mientras no surja "un sentido común económico de repuesto que sustituya al fracasado neoliberalismo".

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