Pilar Velasco analiza la huelga general: "La derecha se ha equivocado tremendamente al llamarlos basura sindicalista y vendidos al Gobierno"

La periodista Pilar Velasco analiza la huelga general de este 11 de noviembre, convocada por CCOO y UGT, junto a otros sindicatos y organizaciones sociales como el Sindicato de Inquilinas. La primera en 14 años.

A pocos minutos de arrancar el programa de este miércoles de Al Rojo Vivo, la periodista Pilar Velasco pronostica que todavía es pronto para saber el seguimiento de esta huelga general, convocada por CCOO y UGT, junto a otros sindicatos y organizaciones sociales como el Sindicato de Inquilinas, pero cree que "va a ser alto" y sobre todo en el mensaje de la novedad de esta huelga.

Según apunta la periodista, "la crisis de la vivienda es la crisis de las clases medias, la insatisfacción de toda una generación de jóvenes que tiene su futuro puesto en pausa, precisamente, por las condiciones, por la desigualdad, por la incapacidad de poder tener unas condiciones de vida mínimas".

Así recuerda las palabras escritas este día de huelga en muchas pancartas: "El coste de la vida no te puede costar la vida", un lema que "atraviesa a toda una generación". Y hay un eslabón, analiza, que "se une hoy, y que hacía mucho que no veíamos, que son los sectores productivos, los sectores industriales, la capacidad que tienen las centrales sindicales de parar ciertas empresas y cierta industria".

Por último, señala Velasco el error que ha cometido la derecha y la oposición con esta huelga: "La derecha se ha equivocado tremendamente al llamarles basura sindicalista y vendidos al Gobierno, es un error de la oposición, además a las puertas de un supuesto Gobierno", concluye.

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