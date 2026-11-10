Sobrevivir a tifones o a la inundación de una parada de Metro: así es lo último en parques de atracciones

Los detalles Ya han llegado a China y Japón y se venden diciendo que la sensación es 100% real: la entrada alcanza los 200 euros.

En los últimos parques de atracciones en China y Japón, los visitantes pagan alrededor de 200 euros para experimentar desastres naturales de manera realista. Estas atracciones incluyen situaciones extremas como quedar atrapado en un parking inundado o enfrentar un tornado con vientos de 165 km/h. Los participantes deben sobrevivir a condiciones adversas, como agarrarse a una cuerda en aguas crecientes o aprender a caminar contra un tifón. Aunque se trata de experiencias de adrenalina pura, hay operarios listos para intervenir si algo sale mal. Este concepto de parque de atracciones ofrece una inmersión total en escenarios peligrosos, atrayendo a los amantes de las emociones fuertes.

Pagar por poner la propia vida en peligro. Lo último en parques de atracciones es meter a los turistas dentro de un desastre natural para ver cómo tienen que actuar. Ya han llegado a China y Japón y se venden diciendo que la sensación es 100% real. La entrada son unos 200 euros y hay que fingir que se sobrevive a tifones o a una parada de Metro que se inunda.

Quedarte atrapado en un parking mientras el agua sube. Esa es la experiencia más extrema de este peculiar parque de atracciones. El agua se queda a medio metro del techo y una cuerda es la única ayuda. Pero hay que agarrarse a ella mientras se lucha a contracorriente, por lo que la sensación de agobio es máxima. Al final, el agua también cae por las únicas escaleras que llevan a la tranquilidad. Un torrente del que solo se puede salir empleándose a fondo. Adrenalina en estado puro.

Vivir un tornado con vientos a 165 kilómetros por hora. Las caras de los usuarios es de sufrimiento entregados a la lucha contra la fuerza de la naturaleza. Se trata de una actividad inmersiva en la que también ensañan cómo sobrevivir a estos vientos.

Primera lección: olvida el paraguas. Primero, porque hará que el viento te mueva con más facilidad. Segundo, porque seguramente se rompa una varilla que terminará impactando en alguien. Y se lleva un carrito de bebé la fuerza del viento hará que termine en el agua. La única manera de caminar bajo un tifón es inclinar el cuerpo e intentar caminar en grupos de tres bajando el centro de gravedad.

De esta forma el viento tendrá menos superficie para arrastrarnos. Así te hace sufrir los vientos huracanados. La experiencia tifón incluye agua en forma de lluvia y maletas que terminan volando por los aires. Es una experiencia solo para los amantes de las emociones fuertes.

En estos parques se compra miedo contenido, porque al lado hay operarios que salvan a la gente si algo va mal, lo que puede ocurrir. En la experiencia riada medio millón de litros de agua vienen a por ti. La fuerza del agua es brutal. También se puede vivir qué se siente cuando te realizan un rescate a vida o muerte. Es el parque de atracciones más peligroso del mundo.

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