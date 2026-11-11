De Lali Espósito a Ivana Rodríguez, hermana de Georgina: las famosas sorprenden con un radical corte de pelo

Lali Espósito e Ivana Rodríguez, hermana de Georgina, han cortado por lo sano y han lucido dos radicales cambios de looks, como puedes ver en este vídeo.

Alfonso Arús destaca que dos famosas han hecho "un cambio radical y han cortado por lo sano": Ivana Rodríguez y Lali Espósito. Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el gran cambio de la hermana de Georgina Rodríguez: "Al principio pensé que era una peluca, pero no, ha decidido cortar por lo sano inspirándose en un corte de pelo que ya llevó Rihanna".

Por su parte, Alfonso Arús destaca que "el problema es cuando te cortas mucho el pelo, pero si te lo quieres volver a dejar largo, hay una época intermedia que cuesta y se hace más larga que la espera de la Navidad".

Por otro lado, Tatiana Arús enseña el espectacular cambio de look de Lali Espósito y, tras pasar por el altar, ha decidido pasar por la peluquería. "Se ha inspirado un poco en Miley Cyrus y algunas famosas que lucen el pelo más desenfadado", destaca.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.