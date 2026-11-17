El periodista defiende el derecho de los trabajadores a la huelga y señala las deficiencias del sistema ferroviario como uno de los retos que deberá afrontar el próximo Ejecutivo. También reclama una financiación adecuada para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.

Tras una jornada marcada por las incidencias y el caos ferroviario debido a la huelga de trenes, Antonio Ruiz Valdivia ha analizado la situación en Al Rojo Vivo. El periodista ha defendido el derecho de los trabajadores a la huelga y ha señalado las deficiencias de las infraestructuras como uno de los grandes retos que tendrá que afrontar el próximo Gobierno.

"Lo primero es respetar el derecho a la huelga de los trabajadores, porque para eso se hacen las huelgas: para denunciar las carencias y trasladar sus reivindicaciones", ha afirmado. Ruiz Valdivia considera que los problemas del sistema ferroviario, como los que se han evidenciado en la alta velocidad, ponen de manifiesto la necesidad de mejorar las infraestructuras. En este sentido, ha subrayado: "Las infraestructuras son una cuestión que deberá abordar el Gobierno que salga de las elecciones del 29-N".

Además, ha advertido de que el debate sobre los servicios públicos debe incluir su financiación y ha cuestionado que una bajada generalizada de impuestos pueda contribuir a mejorar su funcionamiento. "Los servicios públicos deben estar financiados. La alternativa que se plantea ahora es una bajada masiva de impuestos que no conllevaría una mayor inversión", ha señalado.

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