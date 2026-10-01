Valdivia, tras las críticas de Ayuso y Almeida a los acampados de Sol: "No pasaría nada porque los escucharan"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia reacciona a las declaraciones de la presidenta madrileña criminalizando la acampada de Sol y criticando al Gobierno por los decretos de vivienda aprobados este martes en Consejo de Ministros y que se votará este viernes en el Congreso.

El periodista Antonio Ruiz Valdivia, subdirector de 'Huffington Post', reacciona en directo a las declaraciones que ha hecho, en la Asamblea de Madrid, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, donde ha vuelto a recuperar su mantra de 'o comunismo o libertad' para atacar los decretos de vivienda que el Gobierno de coalición aprobó este martes el Consejo de Ministros y que se votarán este viernes en el Congreso de los Diputados.

Además, la presidenta madrileña ha informado que va a presentar un recurso contencioso-administrativo, con petición de medidas cautelarísimas, para reclamar a la Justicia la "inmediata disolución" de la acampada instalada en la Puerta del Sol.

"No me extrañan las declaraciones de Ayuso. Cuando una persona vive en un ático en Chamberí o en una urbanización de lujo en Puerta de Hierro, pierde mucho la perspectiva de lo que es el drama de vivienda que vive la gente", afirma Valdivia.

De hecho, anima, como ha hecho él, tanto al alcalde como a la presidenta a pasarse por Sol: "No pasaría nada porque el alcalde de Madrid e Isabel Díaz Ayuso, para opinar, fueran a la Puerta del Sol. Yo he estado varias veces durante estos días y he visto a jóvenes cabreados, indignados, porque no tienen una vivienda", afirma Valdivia.

Y es más, añade: "Los únicos momentos que se han vivido allí de violencia y de incitación han sido cuando han ido agitadores de la ultraderecha que luego cierran los mítines del PP. Esos son los momentos de violencia que se han vivido allí, que han estado propiciados por la órbita del PP y de Vox".

Es cierto, no obstante, tal como analiza y admite Valdivia que el Gobierno central tiene mucha responsabilidad en el tema de la vivienda, pero recuerda que las competencias en materia de vivienda las tienen las comunidades autónomas.

"Creo que es una situación compleja y transversal en la que tiene muchísima culpa el Gobierno central, pero también muchísima culpa las comunidades autónomas, muchísima culpa los ayuntamientos y hay que reaccionar", afirma Valdivia.

Es por ello que mañana (viernes, 2 de octubre), "habrá un decreto en el Congreso de los Diputados y un diputado lo más sagrado que tiene es su voto", analiza y concluye el periodista.

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