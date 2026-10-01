Valdivia, tras decir Ayuso que llevará la acampada de Sol a los tribunales: "Es la misma persona a la que los madrileños le han pagado un ático de 6,3 millones"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia ha destacado que en Madrid se está viviendo "una emergencia absoluta inmobiliaria". "En la Puerta del Sol, en el barrio, hay más Airbnb que niños. Eso lo dice todo", ha señalado.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que esta misma mañana, la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso contencioso-administrativo, con petición de medidas cautelarísimas, para reclamar a la Justicia la "inmediata disolución" de la acampada instalada en la Puerta del Sol, ante la "inacción" de la Delegación del Gobierno.

Antonio Ruiz Valdivia ha reaccionado a la postura de Ayuso respecto a esta manifestación por la vivienda recordando que ella es la misma persona a la que "todos los madrileños le hemos pagado un ático con 6,3 millones de euros".

El periodista ha destacado que cree que la exigencia máxima que tendría que tener la presidenta de la Comunidad de Madrid en estos momentos es aplicar la ley de vivienda y topar los precios.

"Se está viviendo una emergencia absoluta inmobiliaria en Madrid", ha advertido, indicando que en la Puerta del Sol, en el barrio, "hay más Airbnb que niños". "Eso lo dice todo", ha zanjado.