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Ferreras, tras las palabras de Ayuso a raíz de las protestas por la vivienda: "El mantra del 'comunismo' llevábamos tiempo sin oírlo, esto es que la mayoría absoluta ya no está garantizada"

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, reacciona a las declaraciones de Ayuso en la Asamblea de Madrid, donde ha vuelto a utilizar su famosa frase de 'comunismo o libertad' cuando criticaba los decretos de vivienda propuestos por el Gobierno y que se votarán este viernes, 2 de octubre, en el Congreso de los Diputados.

Ferreras

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue su particular cruzada contra los manifestantes de la Puerta del Sol, y presentará un recurso contencioso-administrativo, con petición de medidas cautelarísimas, para reclamar a la Justicia la "inmediata disolución" de la acampada ante la "inacción" de la Delegación del Gobierno.

Igualmente, en la Asamblea de Madrid, tras un choque dialéctico, con la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, la presidenta madrileña ha criticado los decretos de vivienda aprobados en Consejo de Ministros por el Gobierno de coalición y que se llevarán este viernes 2 de octubre al Congreso de los Diputado para su votación, y ha recuperado para ello su famoso lema de 'O comunismo o libertad', un lema que ayudó a darle la mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas.

Después de escuchar un extracto de este debate, el periodista y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, reaccionaba: "El mantra del comunismo llevábamos un tiempo sin escucharlo. Esto es que la mayoría absoluta ya no está garantizada". En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

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