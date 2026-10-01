Urtasun asegura que los decretos de la vivienda no son "migajas": "Mañana no termina nada, empieza un nuevo camino"

¿Qué ha dicho? El ministro ha invitado a los miembros del PP a decir cuál de las medidas que contemplan los dos decretos de la vivienda les parece que no son una buena política pública. "Estoy dispuesto a debatirlo".

Ernest Urtasun ha respondido a las críticas sobre la rápida aprobación de dos decretos de vivienda por parte del Gobierno, subrayando que estas medidas han sido discutidas durante toda la legislatura. Aunque reconoce que la movilización ciudadana ha sido crucial para impulsarlas, Urtasun destaca que los decretos están "muy trabajados". Agradeció a quienes se movilizaron, enfatizando que el debate debe centrarse en el contenido de las medidas y no en el impacto político para el Gobierno. Defendió que las políticas propuestas son buenas y desafió al PP a señalar cuál de ellas no lo es. Según Urtasun, estos decretos representan un cambio significativo.

Ernest Urtasun ha respondido a quienes acusan al Gobierno de haber sacado dos decretos de la vivienda de manera rápida presionados por la acampada en Sol. "Llevamos toda la legislatura hablando de estas medidas", ha recordado, reconociendo que la movilización ciudadana les ha dado la fuerza suficiente para sacarlas adelante. "Ha sido fundamental", ha confesado.

De esta forma, ha dejado claro que los decretos contemplan medidas que vienen "muy trabajadas" aunque hasta ahora no hubiesen tendio la fuerza para poder sacarlas. "La calle nos ha dado el empujón, y quiero agradecer a la gente que se ha movilizado porque nos ha dado la fuerza suficiente para poder sacarlos adelante", ha indicado.

Urtasun ha defendido que es importante centrar el debate en lo que se vota, más allá de si a alguinos partidos les "apetece que el Gobierno salga bien o mal". "Pensemos en la gente y en lo que se vota", ha pedido.

El ministro ha defendido que los decretos contemplan medidas que son, objetivamente, buenas políticas públicas. "Es difícil no votarlos", ha asegurado. Un momento que ha aprovechado para destacar que mañana no termina nada, "empieza un nuevo camino".

"Hay que empezarlo por algún sitio y estos dos decretos son un cambio muy importante", ha recalcado, dejando claro que decir que son migajas "no es muy serio en el debate público". "Vayamos medida a medida, son buenas políticas públicas", ha recalcado.

Además, ha invitado a los miembros del PP a decir cuál de estas medidas no le parece que sea una buena política pública. "Estoy dispuesto a debatirlo con quien quiera", ha zanjado.

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