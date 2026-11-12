Urtasun reacciona a las cargas policiales del 11N: "Marlaska tiene que abrir una investigación y depurar responsabilidades"

A un día del arranque de la campaña electoral, el ministro de Cultura interviene en directo en Al Rojo Vivo para valorar el éxito del 11N, denunciar las cargas "injustificables" de la Policía y analizar la negativa de Abascal a ir a Jordi Wild. En el vídeo, su entrevista completa.

A tan solo un día de que de comience la campaña electoral para las elecciones generales del 29N, el actual ministro de Cultura Ernest Urtasun interviene en directo en Al Rojo Vivo para analizar algunas de las noticias más destacadas tras la huelga general del 11N, la cual considera un éxito.

"Los paros fueron muy superiores a lo esperado en muchos casos y las manifestaciones por la tarde fueron muy, muy grandes y, por lo tanto, sin duda, fue un éxito. Muestra que es un clamor social a favor de un cambio radical en las políticas de vivienda", afirma el ministro, señalando "la gran victoria" que se ha producido este jueves al convalidado en la Diputación Permanente el decreto de Vivienda por el que desde Frente Amplio tanto hemos luchado".

Muy en particular, quiere aprovechar esta tribuna, para felicitar a su compañero Pablo Bustinduy por la "gran firmeza" con que ha defendido los decretos en el Congreso Ministros.

Por su lado, en cuanto a los altercados y saqueos que se produjeron en Barcelona tras las manifestaciones por la huelga general, el ministro los califica como "actos vandálicos que no tienen nada que ver absolutamente nada que ver con la huelga. Y, por lo tanto, habrá que investigar lo que pasó".

Otra cosa diferente, destaca Urtasun, son las "cargas absolutamente injustificables y desproporcionadas que hizo la Policía Nacional en muchos puntos del país, que creo que son absolutamente incomprensibles".

Asegura además que no sabe quién dio esas órdenes y "si no se dieron órdenes y alguien actuó de esta manera, efectivamente tienen que investigarse y tienen que depurarse responsabilidades, porque el derecho a la huelga es un derecho reconocido en la Constitución del 78 y la función de las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando hay una huelga, es garantizar que se pueda producir", explica.

¿Debe dimitir Marlaska?

A la pregunta concreta que realiza Antonio García Ferreras de si Fernando Grande-Marlaska debe dimitir, tal como han pedido algunos partidos de izquierdas, incluidos algunos miembros de Frente Amplio, Urtasun responde contundente que debe "haber una investigación".

"En estos momentos lo que tiene que hacer es depurar responsabilidades. Estamos ya ahora en el tramo final de la legislatura. Es sabido que nosotros a lo largo de esta legislatura hemos tenido diferencias importantes con el ministro Marlaska y la decisión de nombrarle es algo que corresponde al PSOE, a partir de aquí, lo que nosotros sí que es exigible después de la huelga es que se investigue y se depuren responsabilidades. Si el señor Marlaska debe o no continuar en el próximo gobierno progresista es algo que corresponde solo al PSOE", insiste Urtasun.

"Si Frente Amplio no saca un gran resultado electoral no va a haber mayoría de izquierdas"

En cuanto a la campaña electoral, que comienza este viernes 13 de noviembre, Urtasun apela a la fuerza de Frente Amplio para evitar un Ejecutivo de la derecha y de la extrema derecha: "Si en 2023 logramos un Gobierno de coalición progresista fue gracias a los 31 escaños que sacó Yolanda Díez y que sacamos desde Sumar".

Por tanto, menda un mensaje muy claro: "Sin estos 31 escaños hubiera sido absolutamente imposible que hubiéramos alcanzado una mayoría y hoy hubiéramos tenido y tendríamos ahora un Gobierno de PP y Vox. Por tanto, si nosotros no sacamos un gran resultado electoral no va a haber mayoría de izquierdas y por eso queremos apelar a que nos refuercen, a que voten, a que den apoyo al Frente Amplio, porque ese resultado es el que garantiza la mayoría de izquierdas".

Vox es la cultura de la censura

Por último, y otro de los temas candentes este jueves 12 de noviembre es la negativa del líder de Vox, Santiago Abascal, a no ir a uno de los podcast más escuchados de España, el de Jordi Wild (al que han ido tanto Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y el propio presidente del Gobierno). Abascal no estaba de acuerdo con las condiciones que ponía el youtuber para la entrevista.

Sin embargo, al ministro no le sorprende para nada esta decisión: "Hay una pauta en la actitud de Vox y de la extrema derecha sobre cómo actúan en general. Ellos no tienen cultura democrática no la tienen y siempre van por la vida política con la censura bajo el brazo".

"Ellos aceptaron ir a 'La Revuelta' pero con su público y marcando además ellos la manera como se hacía la entrevista y ahora como Jordi Wild evidentemente quiere preguntarle de todo no quieren ir porque quieren de nuevo controlar esa entrevista", explica Urtasun.

Y eso no es más ni menos que "entender el periodismo desde la óptica de la censura, igual que están haciendo con la cultura en las comunidades autónomas donde gobiernan, que han censurado festivales, actos de homenaje a Miguel Hernández en Orihuela y ahora quieren censurar el cine en Castilla y León. Vox es la cultura de la censura", finaliza Urtasun.

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