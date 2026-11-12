Miriam González: "¿De izquierdas o de derechas? Democracia21 es de la limpieza, estamos hartos de esta situación pendular"

¿Qué ha dicho? La presidenta del nuevo partido, que se presenta al 29N por Madrid y por Barcelona, ha compartido que ven "una degradación de la democracia" y dice que están "hartos de la polarización".

Miriam González, presidenta de Democracia21, se postula como candidata en las elecciones generales del 29 de noviembre, con su partido debutando en Madrid y Barcelona. En "Al Rojo Vivo", González destacó que Democracia21 no se alinea con la izquierda ni la derecha, sino que busca eliminar la corrupción y los enchufes en la administración pública, reduciendo asesores políticos y promoviendo la transparencia fiscal. Critica la polarización política y aboga por acuerdos en temas como la vivienda, apoyando la huelga general con reservas sobre su timing y ejecución. También cuestiona la falta de acción de líderes como Sánchez y Feijóo en políticas de vivienda y critica la falta de responsabilidad política tras las cargas policiales en manifestaciones.

Miriam González, presidenta de Democracia21, es una de las candidatas para las elecciones generales del 29 de noviembre. Su partido, de reciente formación, se presenta tanto en Madrid como en Barcelona y busca, en su primer intento, tener representación en el Congreso. "¿Complicarme la vida? Eso es lo que me dice mi madre", ha expuesto en Al Rojo Vivo.

González, en sus palabras, ha evitado definir a su formación como de izquierdas o de derechas: "Democracia21 es de la limpieza. Quitar todos los enchufados de la administración pública. Esto no tiene que ocurrir. Cortar el 90% de los asesores políticos de todos los colores. Dejarse de medias tintas con corrupción. Que Hacienda investigue el gasto de los políticos. Como muchos españoles, estamos hartos de la situación pendular. La situación es la misma aunque cambien caras y colores. Vemos una degradación de la democracia".

"Estamos hartos de la polarización. Hay que ver cómo crear acuerdos en, por ejemplo, vivienda. Hay que dar un paso al frente y ocuparse de lo colectivo", insiste González.

Y habla de la gente que forma parte de Democracia21: "Viene de fuera de la política, tiene sus trabajos".

En ese sentido, González se ha manifestado "a favor" de la huelga general con motivo de la vivienda, con un par de matices: "No estoy del todo de acuerdo con el momento y con la manera".

"La combinación de vivienda y sueldos bajos es un problema de orden mayor en el país. Hay una generación entera que no puede hacer planes de vida y que están atónitos con las promesas de unos y de otros", ha expuesto.

Al respecto, ha hablado de Sánchez y de Feijóo con el asunto de la vivienda: "Uno ha estado en el Gobierno durante ocho años. Si cree que puede hacer eso por qué no lo ha hecho. Feijóo controla el 80% de las comunidades que tienen competencias en vivienda".

"Es inaceptable que no se sienten a hacer acuerdos transversales para desencallar el precio y la construcción de vivienda", ha afirmado.

Sobre las cargas policiales en las manifestaciones, González considera "increíble" que Marlaska "no haya dimitido": "Es una acumulación de cosas, pero nadie dimite. Nadie tiene responsabilidades políticas".

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