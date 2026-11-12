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La Fiscalía Europea investiga un posible fraude de fondos europeos en las pulseras contra los maltratadores

Los detalles La investigación que se está llevando a cabo en la sede del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas tiene el apoyo de la UCO y se inició en 2025.

Imagen de archivo de una pulsera contra los maltratadores Imagen de archivo de una pulsera contra los maltratadoreslaSexta
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La Fiscalía Europea está llevando a cabo una investigación en la sede del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas de España ante un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición de las pulseras telemáticas contra los maltratadores.

Así lo ha anunciado la EPPO en un comunicado tanto en redes sociales como en su página web: "La EPPO y la Guardia Civil están llevando a cabo medidas de investigación en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas español ante un posible fraude relacionado con fondos de la UE para la compra de pulseras de monitorización para la violencia de género".

En el texto en cuestión, resaltan que la operación comenzó en 2025 y que cuenta con el apoyo de la UCO.

En ese sentido, comparten que "no se facilitarán más detalles sobre el estado de la investigación" en lo que a este tema respecta.

La Fiscalía Europea, recuerdan, es la Fiscalía de la Unión Europea. Es la encargada de investigar, ejercer la acción penal y llevar a juicio los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE.

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